  1. Ekonomi
19 Şubat 2020 - 20:34

Bloomberg: Rusya, Venezüella için para basacak

Bloomberg: Rusya, Venezüella için para basacak

Rusya darphanesi 'Goznak' ile Venezüella Merkezi Bankası arasında imzalanan sözleşmeye ulaştığını belirten Bloomberg, Rusya'nın Venezüella için para basacağını yazdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, tarafların sözleşmeyi Kasım 2019'da imzaladığını belirten Bloomberg, sözleşme uyarınca 300 milyon kupür Venezüella parası basılacağını aktardı.

Rusya tarafından basılacak kupürlerin yaklaşık 143 milyon dolara denk geleceğini yazan Bloomberg, Caracas yönetiminin sözleşme kapsamında 7.4 milyon dolar ödeyeceğini ifade etti.

Venezüella, Rusya'dan para basmasını talep eden ilk ülke değil. Daha önce Belarus, Lübnan, Guatemala, Malezya gibi ülkeler de Moskova'ya bu yöndeki taleplerini iletmişti.

News Code 1884654

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