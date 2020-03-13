Koronavirüs ile mücadele küresel bir savaştır

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Beyrut saatiyle 20.30'da yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hasan Nasrullah, koronavirüs salgınına ilişkin, "Koronavirüs dünya çapında büyük bir sorun haline gelmiştir ve sadece Batı Asya bölgesine özgü bir şey değildir" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Kendimizin korona ile savaş alanı ortasında olduğumuzu bilmeliyiz çünkü bu sadece bir şehir veya köyün mücadelesi değil, küresel bir mücadele. Dünya ülkeleri ve halkları bununla uğraşıyor. Bu durumda öncelikler hükümetlerin ve ulusların sorumluluğundadır.

Bu savaşta düşmanlar var ve bazıları hedef alınmış durumdadır. Daha düşman hedefine maruz kalmayanlar onlara karşı çıkmalı."

Korona hakkında belirsiz olan meselenin çoğu yönlerinin hala meçhul olduğunu söyleyen Nasrullah, koronavirüs salgınının analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

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