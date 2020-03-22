İslam Devrimi Lideri'nin konuşması başladı

İran İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamanei'nin canlı yayındaki konuşması başladı.

İslam Devrimi Lideri, Hz. Muhammed'in (s.a.a) Peygamberliğe tayin edildiği gün olan Biset Bayramı'nı tebril ederek, "Bugün en büyük İslam bayramlarından biridir. Biset, çok önemli bir gündür. Yüce Allah Biset olayı için diğer peygamberlerdn misak almıştır" dedi.

Bazıları yanlışlıkla toplumsal adaletin Batı'dan geldiğini düşünüyorlar. Batı rönesanstan sonra bu kavramlarla tanışmıştır. Oysa ki 1400 yıl bundn önce Kur'an-ı Kerim'de bu kavrama işaret edilmiştir.

Batı, özgürlük ve adeletten sözetse de hiçbir zaman bunlara uymamıştır. Ama bunlar Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından yürürlüğe girdi.

İslam'ın bireysel ve toplumsal ahkamı İslami değerlere dayalıdır. Bu değerlerin gerçekleşmesi için siyasi güce ihtiyaç vardır. Eğer siyasi güç olmazsa zorbalar ve tembeller kabul etmezler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine'ye hicret etmeden önce bu şehir halkından biat aldı ve yaptığı ilk iş devlet kurmaktı.

Peygamberlerin birçok düşmanı olur. Devlet kurulduğu zaman yabancı düşmanlar da ortaya çıkar. Adadet ve özgürlük karşıtları peygamerin düşmanı olurlar.

Ayrıntıları geliyor...