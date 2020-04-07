Korona krizi Amerika'nın acizliğini kantıladı

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Korona krizi, Amerikan hegemonyasının yalnız dünyayı değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetemekte de aciz kaldığını kanıtladı" dedi.

Emir Abdullahiyan'ın attığı tweette, "Bu kriz tek kutuplu sistem ile sözde küresel düzeninin hiçbir işe yaramadığını gösterdi. Korona sonrası dünya, Tanrı'nın gücüne olan inancın daha da belirgin olduğunu gösteren farklı bir biçime sahip olacak" ifadelerine yer verildi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 325 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 bini geçti. ABD'de Kovid-19 virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini aştı.