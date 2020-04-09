İram milleti koronavirüs sınavında iyi bir performans sergiledi

İran İslam Devrimi Lideri Ayettullah Seyyid Ali Hamanei, İmam Mehdi'nin (a.s) kutlu doğum günü dolayısıyla canlı yayında bir konuşma yaptı.

Devrim Lideri’nin konuşmasından satır başları şunlar:



- İnsanlık tarihinde dünyanın herhangi bir yerinde insanların bugünkü kadar kurtarıcıya ihtiyaç duydukları görülmemiştir.



- Bugün insanlar, komünizmden Batı liberal demokrasisine kadar çeşitli akımları denediğine ve bilimin geliştiğine rağmen kendilerini rahat hissetmiyorlar. Bu gelişmeler refah getirse de insanlara mutluluk verememiştir. Örneğin, İnsan bilgeliği büyük bir nimettir ve dünyadaki birçok problemi çözebilir, ancak bazı düğümler bununla çözülemez.



- Bugün, dünyadaki adaletsizlik bilimle besleniyor, yani ileri bilimler ulusların adaletsizliğe ve tahakkümüne hizmet ediyor. Bunları çözmek için ilahi bir güç ve masum bir imamın olması gerekiyor. Dolayısıyla Hazreti Bakiyatullah el-Azam'ın (a.s) büyük görevi insanlığı adalete çağırmaktır.

-Koronavirüs olayı hükümetler ve milletler için bir sınavdır. İran millet bu sanavda iyi bir performans sergiledi. Bu arada doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadeledeki fedakarlıkları takdire şayandır.

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