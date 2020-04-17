İran genelinde "Ulusal Ordu Günü" için özel tören başladı

İran'da bugün "Ulusal Ordu Günü" nedeniyle İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla İran Silahlı Kuvvetleri'nin askeri geçit yerine düzenlediği "hizmet geçit töreni "isimli merasim başladı.

"Vatan savunucuları ve sağlık yarenleri" sloganıyla başlayan merasime İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi ve İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Nasirzade katıldı.

İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Habibullah Seyyari son günlerde yaptığı açıklamada, 17 Nisan gününde İran genelinde askeri geçit töreninin yerine hizmet geçit töreninin düzenleneceğini belirterek, "Hizmet geçit töreni çerçevesinde farklı şehirler ve eyaletlerde kamu alanları temizlenecek, sağlık ekipleri ücra ve ihtiyaç sahibi noktalara gönderilecek ve Kovid-19 hastaların bulunmasına yardımcı olunacaktır" demişti.