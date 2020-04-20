Dışişleri Bakanı Zarif Şam'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bu ülkenin başkenti Şam'a geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada, Bakan Zarif'in Şam ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini duyurdu.

Zarif'in yakında düzenlenecek olan Suriye konulu Astana toplantısıyla ilgili Suriye'li yetkililerle istişarelerde bulunmak için Şam'ı ziyaret ettiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Zarif'in ayrıca Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile görüşmesi planlanıyor.

İran, Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye konulu Astana toplantısı önümüzdeki Çarşamba günü video konferans yoluyla gereçekleşecek.