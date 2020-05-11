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11 May 2020 16:58

İran’daki bütün camiler yarın yeniden ibadete açılacak

İran’daki bütün camiler yarın yeniden ibadete açılacak

İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Kumi, İran’daki bütün camilerin yarın Salı gününden itibaren yeniden ibadete açılacağını duyurudu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camiler, 12 Mayıs Salı gününden itibaren tekrar açılacak.

İran İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Kumi, bugün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Said Nemeki ile gerçekleşen görüşmede camiler ve diğer dini ve kustal mekanların yeniden ibadet açılma konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Kumi, Kadir gecelerinin de yaklaştığına dikkati çekerek, İran’daki bütün camilerin yarın Salı gününden itibaren sağlık protokollerine bağlı kalarak yeninden ibadete açılmalarına karar verildiğini belirtti.

News Code 1886412

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