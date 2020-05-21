İran Dışişleri Bakanlığı'ndan "Dünya Kudüs Günü" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı 'Dünya Kudüs Günü' münasebetiyle yayınladığı bir bildiride, "Dünyadaki tüm Müslüman ve özgürlük isteyen ulusları, Filistin halkının haklarını savunmak, işgali sona erdirmek, Siyonist Rejimin bölgedeki saldırganlık ve şiddet eylemlerini durdurmak için hükümetler ve uluslararası resmi ve yasal kurumlar üzerinde baskı yapmaya, direniş ve cihad yolunda hareket etmeyi sürdürmeye çağırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni 1979 yılında bütün Müslümanların dikkatini Siyonist Rjimin zulmüne maruz kalan Filistin'e çekmek için Mübarek Ramazan ayının son cuma gününü 'Dünya Kudüs Günü' ilan etti. Kudüs Günü, Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinen Kudüs'ü özgürleştirmenin yanı sıra siyonizm ve küresel emperyalizme karşı İslam ümetinin birlik ve dayanışma günüdür.

Günümüzde bütün dünya Kudüs ve Filistin'in Siyonist Rejim tarafından işgal edildiği tüm bu yıllarda rejimin başta ABD olmak üzere süper güçlerin desteğiyle Filistin halkına karşı savaş suçu ve ırk ayrımcılığı yaparak insan hakları ihlaline damga vurduğunun farkındadır.

Filistin bugün, İsrail'in eşsiz cinayetleri, Filistin halkının sabrı, uluslararası toplum ve bazı Batı ve İslam ülkelerinin sessizliği olamk üzere üç ana sorunla karşıkarşıyadır. Bu nedenle özgürlük isteyen tüm milletlerin ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı ve Siyonist Rejimin Batı Şeria'yı isgal altındaki topraklara ilhak etme kopmlosuna karşı mücadele etmesi gerekiyor"