ABD yönetimi uluslararası deniz hukuku kurallarına uymalı

İran’ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden İran’ın Venezuela’ya gönderdiği petrol tankerleri hakkında paylaşımda bulundu.

Sultani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin İran’a ait petrol tankerlerine taciz etmemesi Washington yönetiminde hala mantık, rasyonellik ve tedbirin canlı olarak yaşadığını gösterdi.

Bu konular savaş yanlılarına uluslararası deniz hukuku kuralları ile anlaşmaların ABD dahil tüm ülkeler tarafından uyulması daha güvenli bir dünya yaratacığını öğretebilir.

ABD’nin en nihayetinde ticaret ve denizcilik özgürlüğü de dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini fark etmesi iyi bir şeydir; Ancak İran’la yapılan nükleer anlaşmaya, NPT'ye ve diğer uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiğini ve terörizme destek vermemesi gerektiğini bilmeli."

İran devlet televizyonu, akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin bugün Venezuela kıyılarına ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

Haberde "Forest", "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" adlı 4 petrol tankerinin de Atlas Okyanusu'nda Venezuela'ya doğru yola devam ettiği belirtilmişti.

İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedilmişti.