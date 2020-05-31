Parstoday'de yer alan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nın 27 Haziran 2018 tarihli basın açıklamasını düzelterek paylaşan Zarif, aynı cümlelerle ABD halkına hitaben açıklamasında, "Bazıları siyahilerin hayatlarının önemli olduğunu düşünmüyor. Siyahilerin hayatını önemli bulan içimizden bazılarının dikkatine: Dünyanın ırkçılıkla mücadele zamanı gelmiştir." diye belirtti.

Zarif'in açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "ABD hükümeti vatandaşlarının kaynaklarını, Asya, Afrika veya Latin Amerika'daki maceracılıklarıyla, veya sayısız diktatörleri desteklemekle, ya da nükleer silahlarını geliştirmekle heba etmektedir. Bütün bunlar sadece Amerikan halkının acılarına acı katmaktadır. Daha önce söylediğim gibi ABD'deki protestoların sürmesine asla şaşılmamalı. Amerikan halkını, liderlerinden servetlerin paylaşılmasını ve haklı ihtiyaçlarının karşılanmasını istemektedir. Biz bu hükümetin her zaman etkisi olmayan baskı uygulaması, protestocuları hapse tıkması ve Amerikan halkını çaresizliğe sürükleme yöntemlerini kınıyoruz. ABD halkı liderlerinin ırkçılık, yolsuzluk, adaletsizlik ve yetersizliklerinden yorulmuş ve dünya onların sesini duymaktadır."

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar devam ediyor.