İran'dan Türkiye ile ticaret açıklaması

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran ile Türkiye arasındaki demiryolu taşımacılığı hakkında açıklama yaparak, 20 Mart'tan 29 Mayıs tarihine kadar iki ülke arasında 6 bin 300 vagon ticari mal taşındığını bildirdi.

İran'ın Türkiye'ye ihracat payının 3 bin 72 vagon olduğunu anlatan Latifi, 3 bin 228 vagonla ithal mal geldiğini belirtti.

Latifi, "22 Şaubat 2020'den bu yana, İran'ın Türkiye ile olan Bazargan Sınır Kapısı İran plakalı kamyonlara kapatıldı. Bu dönemde diğer ülkelerin transit kamyonlarıyla Türkiye'ye 6 bin 692 ton mal ihraç edildi" açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Latifi, "Şu anda Türkiye ile ticaret için kullanılan tek yol demiryolu hattı ve Razi Sınır Kapısı. Umarım Cumhurbaşkanı Ruhani ile Erdoğan'ın arasındaki telefon görüşmesinin ardından yakın gelecekte iki ülkenin hava ve kara sınırlarının yeniden açılmasına tanık oluruz" diye konuştu.