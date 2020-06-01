Barış ve istikrarın sağlanması için her zaman Afganistan'ın yanındayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Afganistan'daki siyasi gruplar arasında varılan anlaşmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ruhani, İran'ın koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarılarına değinerek, bu konuda Afganistan'a yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

İran'ın başta Afganistan olmak üzere tüm komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu dile getiren Ruhani, "Afganistan'da istikrar ve güvenliğin geliştirilmesini kendi istikrar ve güvenliğimizin geliştirilmesi doğrultusunda görüyoruz. İran olarak Afganistan'daki gruplar arasındaki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözüleceğine inanarak bu yönde her zaman Afganistan halkı ve hükümetinin yanındayız" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca İran-Afganistan ilişkilerinin gelişmekte olduğunu belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani de görüşmede İran'ı koronavirüs salgınıyla mücadele için Afganistan'a sağladığı yardımlarından dolayı takdir etti.

Gani, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede istikrar ve güvenlik sağlamak için yapıcı rol oynadığına atıfta bulunarak, İran'ı Afganistan'daki barış sürecini desteklemeye çağırdı.