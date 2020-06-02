İran: İnsan haklarını ihlal eden ABD yargılanmalı

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, bugün sabah saatlerinde Tahran’daki İmam Humeyni (ra) Türbesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Burada konuşma yapan Reisi, ABD’deki son olayları değerlendirdi.

ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd ile ilgili Reisi, bu ülkede siyahi vatandaşa uygulanan şiddetin ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiğini dile getirdi.

"Amerika, korona hastalarına nasıl davranıyor. Bu ülkede temel insan hakları yok ediliyor; İnsan hakları savunucuları bağırmaz hale gelmiştir” diyen Reisi, ABD'nin insan hakları ihlali için uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan George Floyd, beyaz bir polisin sert müdahalesi sonucu boğularak öldürülmüştü.