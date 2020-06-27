IKBY'nin Süleymaniye kentinde TSK karşıtı protesto gösterisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yaptığı askeri operasyon protesto edildi. Dün gerçekleşen protesto gösterisine katılanlar, uluslararası toplumdan TSK'nın süregelen hava saldırısına karşı tavır almasını istediler.

Süleymaniye kentine bağlı Şarbajer ilçesine hava saldırısı düzenlenmişti. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.

IKBY Şarbajer ilçesi Kaymakamı Şaho Osman Rûdaw’a yaptığı açıklamada, uçakların Kunemasi bölgesindeki piknik alanını bombalandığını bildirmişti.

Kaymakam Osman, uçakların hangi ülkeye ait olduklarını bilmediklerini söyledi. Rojnews ise uçakların Türkiye’ye ait olduğunu iddia etti.

Bağdat hükümeti, Ankara'dan operasyon kapsamında ülkenin kuzeyinde bazı noktalara yerleştirdiği Türk özel birliklerinin geri çekilmesini istemişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulkerim Haşim geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada Bağdat yönetiminin operasyonu kınadığını belirtmiş, Irak'ın hava sahası ve egemenliğinin ihlal edildiğini söylemişti.