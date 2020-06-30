Donald Trump'ın Twitch hesabı askıya alındı!

Donald Trump’ın pervasız ve ırkçılık kokan mesajlarına sosyal medyalardan gelen tepkiler artıyor.Twitch, sürpriz ve yüksek profilli bir hesap olan Başkan Donald Trump’ın hesabını geçici olarak askıya aldı.

Trump’ın hesabı, akışta yayınlanan “nefret dolu davranış” nedeniyle yasaklandı ve Twitch rahatsız edici içeriğin kaldırıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın Twitch hesabı üzerinden 2016’da yapmış olduğu bir miting konuşması yeniden yayınlandı. Kötü davranış ve taciz maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Twitch, bu yayınları durdurdu ve Trump’ın hesabını geçici bir süreliğine askıya aldı.

Donald Trump’ın Twitch hesabına erişmek istenildiğindeyse “Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir” ibaresiyle karşı karşıya kalınıyor.

Trump’ın Twitch sayfası geçen yıl ekim ayında başlatılmıştı. Ekibi sayfayı mitingler ve kampanya etkinlikleri yayınlamak için kullanıyor gibi görünüyordu.

Kaynak: Webtekno