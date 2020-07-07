İranlı yetkili: Irak ile olan iki sınır kapısı daha açılacak

İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, Irak Başbakanı Kazımi’nin Sumar ve Şalamçe sınır kapılarının kısmen açılmasını onayladığını bildirdi.

Bu iki sınır kapısının haftada iki gün ticari geçişler için açılacağını ifade eden Latifi, bu iki noktadan haftada 500 adet TIR’ın Irak tarafına geçebileceğini söyledi.

Irak, 8 Mart 2020’de yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkenin İran'la arasındaki 5 kara sınır kapısını kapatmıştı.

Bağdat, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti