İran'da korona vakalarında son durum: 223 bin 300 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 188 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 979'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 166 artarak, 271 bin 606'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 529'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 223 bin 300 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, İlam, Buşehr, Huzistan, Mazenderan, Zencan, Gülistan, Kerman, Fars ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.