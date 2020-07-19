Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Bağdat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

İranlı ve Iraklı bakanın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bağdat'ta basın medyasına açıklamalarda bulunan zarif, Bağdat ziyaretinden duyduğu mennuniyeti dile getirerek, Irak Başbakanı Kazımi’nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin daveti üzerine Salı günü Tahran’a ziyarette bulunacağını duyurdu.

Zarif, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile Haşdi Şabi liderileri ile bir araya geleceğini duyurdu.

Bakan Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

“Bağdat temaslarında Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani'nin önceki Bağdat ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların yanı sıra bölgesel meseleler, Amerikan güçlerinin bölgedeki cinayetleri, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleyimani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik düzenlenen terör saldırısı ve bölgedeki son gelişmeleri Iraklı kardeşlerimle ele alacağız”

Bunlara ilave olarak Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin daveti üzerine Erbil’e de gideceğini ve IKBY yetkilileri ile görüşeceğini bildirdi.