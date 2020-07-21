Irak Başbakanı Kazımi Tahran'a doğru hareket etti

Arap basınına göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a doğru hareket etti.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, önceki gün yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı'nın Salı günü siyasi ve ekonomik bir heyetin eşliğinde İran'a geleceğini belirterek, Başbakan Kazımi'nin Tahran ziyareti çerçevesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini duyurmuştu.

El-Kazımi'nin dün Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, Kral Selman Bin Abdulaziz’nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.