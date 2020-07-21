Dışişleri Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus yetkililerler görüşmek üzere Tahran'ı Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru terketti.

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi Moskova ziyareti sırasında Zarif'e eşlik etmektedir.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün gerçekleştirmesi planlnan Rusya ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruuhani'nin mesajını Rus lideri Vladimir Putin'e ileteceğini belirten Celali'nin paylaşımında, "Bakan Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmanın imzalanmasından beş yıl sonra bölgesel ve ikili gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak." denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, iki gün önce üst düzey bir heyetin eşliğinde ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları görüşmek üzere Bağdat'a gitmişti.