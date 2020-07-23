  1. Siyaset
23 Tem 2020 11:54

Siyasi istikrar ve kalıcı ekonomi ABD'nin bölgeden çıkarılmasına bağlıdır

Siyasi istikrar ve kalıcı ekonomi ABD'nin bölgeden çıkarılmasına bağlıdır

İran Meclis Başkanı Galibaf, Tahran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı görüşmesine değinerek, siyasi istikrar ve kalıcı ekonominin ABD'li güçlerin bölgeden çıkarılması durumunda sağlanacağını duyurdu.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran’a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Galibaf’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa el-Kazımi ile yaptığım görüşmede Korgeneral Kasım Süleymeni’ye yönelik suikastın Beyaz Saray yetkililer için utanç verici bir leke ve Irak’ın egemenliğinin bir ihlali olduğunu vurguladım. Siyasi istikrar ve kalıcı ekonominin sağlanması hiç kuşkusuz Amerikan canilerin bölgeden çıkarılmasına bağlıdır.”

News Code 1887998

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