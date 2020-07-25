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25 Tem 2020 14:37

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 195 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 484'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin  316 artarak, 288 bin 839'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 670'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 251 bin 319 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Alborz, Rezevi Horasan, İlam, Luristan, Fars, Gülistan, Kerman, Zencan ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.

News Code 1888037

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