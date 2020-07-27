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27 Tem 2020 21:05

Hizbullah’dan İsrail’e uyarı: Kesinlikle karşılık vereceğiz

Hizbullah’dan İsrail’e uyarı: Kesinlikle karşılık vereceğiz

Hizbullah Hareketi’nden yapılan açıklamada bugün Lübnan ile işgal altındaki toprakların sınırında yaşanan gerilimlerden bizzat Siyonist Rejim’im sorumlu olduğu belirtildi.

Hizbullah Hareketi’nden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde Lübnan ile işgal altındaki toprakların sınırında yaşanan olaylardan Siyonist Rejim’im sorumlu olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Düşman medyasında Lübnan’dan işgal altındaki topraklara sızma operasyonlarının engellendiği yönünde iddialar yer alıyor. Bu iddialar mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Direniş güçlerinin çatışmada şehit düştüğünü veye yaralandığını ileri süren haberler de hiçbir şekilde doğru değildir.” denildi.

İşgalcilerin hayal ürünü sahte zaferler oluşturmak istediklerine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, “Bugün şu ana kadar İslami Direniş güçleri tarafından ateş açılmadı. Ateş açan taraf sadece korkak ve yıpranmış düşmandı. Biz, Siyonist Rejim’e kesinlikle karşılık vereceğiz. Siyonistler cinayetleri nedeniyle cezalandırılacaklar.” ifadelerine yer verildi.

News Code 1888094

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