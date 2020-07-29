ABD'nin varlığı bölgede yıkım ve gerilemeye neden olmuştur

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2020 Hac menasiki ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Hac farizasının önemine değinen Devrim Lideri'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, İslam dünyasında gururla, Batı’nın sözde bilginlik ve medeniyetine meydan okuyan ve açıkça İslami alternatifler gösteren birçok elit bulumaktadır. Bugün, daha önce gururla tarihin sonu olarak liberalizmi tanıtan bazı Batılı düşünürler bile bu iddiayı geri alarak paratikte başarısız olduklarını kabul etmek zorunda kaldılar.

Amerika sokaklarına bakıldığında, Amerikan devlet adamlarının halkına yönelik davranışı, o ülkedeki toplumsal sınıflar arasındaki derin vadi, o ülkeyi yönetmek için seçilenlerin zavallılığı, korkunç ırkçı ayrımcılık, suçlu olmayan bir kişinin polis tarafından soğuk kanlılıla katledilmesi Batı medeniyetinin ahlaki ve toplumsal krizinin derinliğini, siyasi ve ekonomik felsefesinin geçersizliği görülmektedir.

Amerika'nın zayıf ve güçsüz milletlere karşı davranışı, dizini savunmasız bir siyahi adamın boynuna koyan ve onunun boynunu sıkıştırıp öldüren bir polisin davranışının daha genişletilmiş bir versiyonudur.

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