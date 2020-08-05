Kızılhaç: Lübnan'daki patlamada can kaybı 100'ü geçti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Kızılhaç'ına göre can kaybı en az 100 olurken yaralı sayısı 4 binin üzerinde. Sağlık bakanlığının son açıklamasına göre ise patlamada en az 78 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, depolanan amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Kaynak: Euronews