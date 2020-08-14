Hizbullah'tan BAE-İsrail anlaşmasına tepki: BAE'nin kararına şaşırmadık

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan direniş cephesinin İsrail’e karşı 33 günlük savaşta ulaştığı zaferin yıldönümü kutlamaları dolayısıyla yapılan törende konuştu.

Nasrullah konuşmasının başında elde edilen büyük zaferi Lübnan halkı başta olmak üzere dünyadaki tüm özgürlükseverlere tebrik ederek, İslam mücahitlerinin çabalarını takdir etti.

Temmuz'daki savaşın ABD ile düşman Siyonis rejim tarafından dayatıldığını belirten Nasrullah, "Lübnan, askeri açıdan yalnızdı ve kendisini Ortadoğu ile dünyanın en güçlülerinden sanan bir orduya karşı savaştı." dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah ayrıca, Şehit General Kasım Süleymani'nin operasyon esnasında komuta merkezinde önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Gayri meşru Siyonist rejimin ilk kez beka sorunu ile boğuşmakta olduğunu anlatan Nasrullah, "Askeri, siyasi ve psikolojik yenilginin etkileri hala bu rejimde görülüyor ve bunun tersine zafer ve umudun etkileri içimizde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, düşmanın askeri savaşı kaybettiğini ve hiçbir savaşın Hizbullah'ı kötü yönde etkilemeyeceğini bildiğini kaydederek, "Onlar bu yüzden başka savaşlar yaratmaya çalışıyorlar ve Lübnan'da tanık olduğumuz şeyler bu savaşın bir parçası." açıklamasında bulundu.

Hizbullah'tan BAE-İsrail anlaşmasına tepki

Nasrullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist Rejim’in normalleşme anlaşmasına dair şunları konuştu:

"BAE yöneticilerinin kararına şaşırmadık, ancak izledikleri yol ilişkileri normalleştirme süreciyle uyumluydu. İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın zamanlaması, bazı Arap rejimlerinin ABD'ye hizmet ettiğini gösteriyor.

Şu andan itibaren ABD'deki başkanlık seçimlerine kadar, Arap rejimlerinin İsrail ile uzlaşma anlaşmaları imzalamasını beklemeliyiz. Trump, kendisi ve arkadaşı Netanyahu'nun çıkarları doğrultusunda, seçime kadar Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap rejimlerini sömürmeye devam edecektir. Bu eylemin bizim tarafından kınandığını ve kabul edilemez olduğunu ve aynı zamanda İslam'a, Araplığa , Kudüs'e ve kutsal değerlere ihanet olduğunu söylemek benim insani, dini ve milli görevimdir ve aslında hepimizin görevidir.

İhanet edenlerin Filistin meselesi olan hak cephesinden uzaklaşması Direniş Cephesi'nin dostunu düşmandan iyi tanımasına neden olur."

Beyrut'taki patlamaya ilişkin Seyyid Hasan Nasrullah, "Patlamadan İsrail sorumluysa ve FBI olayla ilgili soruşturma başlatırsa, soruşturmadan hiçbir sonuç çıkmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah lideri, "İsrail bu suçu işlemişse aynı bedeli ödeyecek. Elbette, sadece olanların bedeli değil, olabilecek her şeyin bedelini de ödeyecektir" diye konuştu.