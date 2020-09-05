İran, Filistinli grupların ortak tutumunu takdir etti

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, son günlerde Filistinli grupların katılımı ile işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı düzenlenen toplantının Filistinli liderlerin Siyonist Rejim ile destekçilerine karşı mücadele konusunda feraset ve zeka sahibi olduğunu gösterdiğini söyedi.

Hatipzade, katil ve işgalci Siyonist Rejim’e karşı tüm Filistinli grupların birliğinin Filistin ve Kudüs topraklarını kurtarmanın tek yolu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok güçlü olan Filistin halkı, işgalci rejimin Filistinlilere karşı yıllarca süren işgaline, katliamlarına, baskılarına ve bazı hain Arap devletlerinin sözde uzlaşma planlarına rağmen, Filistin topraklarını gasp edenlere karşı durmaya kararlı olduğunu ve taviz vermeyeceğini kanıtladı."

İranlı Sözcü, "Bu yolda dünyadaki özgürlüksever devletler ve milletler de kesinlikle onlara eşlik edeceklerdir." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı düzenlenen toplantının ardından yayımlanan kapanış bildirisinde İsrail'e karşı direniş ve Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması konusu öne çıktı.

Hamas ve İslami Cihad'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki 12 grubun liderlerinin katıldığı toplantının kapanış bildirisinde İsrail'le mücadelede "en uygun" seçenek olarak çok yönlü direnişin etkinleştirilmesinin kabul edildiği belirtildi.

Bildiride ayrıca, çok yönlü direnişi komuta edecek bir ulusal komite kurulmasına ve bu direnişin devam etmesi için tüm ihtiyaçların karşılanmasına karar verildi.

Filistinli grupların genel sekreterleri ayrıca, Filistin iç siyasetindeki bölünmeyi sonlandıracak bir vizyon ortaya koymak üzere bir komite oluşturulması ve bu komitenin 5 hafta sonra toplanması planlanan FKÖ Merkez Konseyi'ne rapor sunması üzerinde anlaştı.