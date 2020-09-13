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13 Eyl 2020 12:30

Al Halife'nin İsrail ile normalleşme anlaşması Bahreyn'de protesto edildi

Al Halife'nin İsrail ile normalleşme anlaşması Bahreyn'de protesto edildi

Bahreyn'de sokaklara inenen yüzlerce gösterici Al Halife rejiminin Siyonist İsrail ile anlaşmasını protesto etti.

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News Code 1889106

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