https://tr.mehrnews.com/news/1889106/ 13 Eyl 2020 12:30 News Code 1889106 Video Video 13 Eyl 2020 12:30 Al Halife'nin İsrail ile normalleşme anlaşması Bahreyn'de protesto edildi Bahreyn'de sokaklara inenen yüzlerce gösterici Al Halife rejiminin Siyonist İsrail ile anlaşmasını protesto etti. indir 23 MB News Code 1889106 Ekler Video Al Halife rejimi Bahreyn Protesto 2 Siyonist İsrail İlgili haberler Filistin halkından İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki Bahreyn Şiileri Lideri'nden Manama-Tel Aviv anlaşmasına tepki Bahreyn'in cellat yöneticileri "acı verici intikamı" beklesin Trump, normalleşme anlaşması ile sahte kazanımın peşinde Filistin'de İsrail-Bahreyn normalleşme anlaşması protesto edildi
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