Petrol Haziran'dan bu yana en büyük haftalık kazancına hazırlanıyor

Petrol fiyatları, talebin azaldığına dair işaretler çoğalırken Suudi Arabistan’ın kararlaştırılan üretim kesintilerine bağlı kalmaları için OPEC+ ülkelerine baskı yapmasıyla birlikte, Haziran başından bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Vadeli kontratlar New York piyasasında, BP, Trafigura ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın olumsuz talep görünümü açıklamalarına rağmen, bu hafta neredeyse %10 artış gösterdi.

Suudia Arabistan, üretim kesintilerini yerine getirmeyen ülkeleri Perşembe günü yapılan OPEC+ toplantısında sert bir şekilde eleştirerek toparlanmanın korunması konusunda kararlılığını gösterdi.

Petrol fiyatları, zayıflayan dolar ve ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz düşüşle, bu hafta tekrar 41 dolar seviyelerine yükseldi. OPEC+ koalisyonunun ikinci bir dalganın talebi etkilemesi endişeleriyle üyelerini daha katılımcı olmaya ve daha fazla aksiyon almaya çağırmasından sonra, piyasalar hala talepteki dengesiz toparlanmayla mücadele ediyor.

VI Investment Corp kıdemli emtia analisti Will Sungchil, “ABD’deki ham petrol stoklarının düşmesiyle başlayan ralli sonrasında Suudi Arabistan’ın sert uyarısı da yatırımcılara güven verdi” dedi ve “Ama bu geçici olabilir çünkü bizim talep toparlanmasının olduğuna dair güçlü ve istikrarlı sinyaller almamız gerekli” diye ekledi.

Ekim vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Perşembe günü %2 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 13:15'te yüzde 0.5 değer kazanarak varil başına 41.17 dolara tırmandı.

Kasım vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, önceki seansta %2.6 değer kazandıktan sonra %0.6 artarak varil başına 43.55 dolar seviyesine ulaştı. Bu hafta %9'un üzerinde artış yaşayan kontrat, Hazirandan bu yana en büyük haftalık kazancı için hazırlanıyor.

Kaynak: Blommberg