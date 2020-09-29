İran topraklarından silah sevkiyatı yapılmasına izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ermenistan'a İran üzerinden silah gönderildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatipzade, İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği iddialarına dair, "Ticari malların diğer ülkelere transit geçişini yakından takip edip kontrol ederken, topraklarımızın silah ve mühimmat sevkiyatı için kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Said Hatipzade, dün Karabağ krizine dair yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında acil ateşkes sağlanmalı" ifadesini kullanmıştı