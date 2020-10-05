İran: Karabağ krizi için çözüm planı hazırladık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

'Dağlık Karabağ sorununu sona erdirmek için bir plan hazırladık'

İran’ın kuzeybatı sınırlarındaki çatışmaları yakından takip ettiklerini belirten Hatipzade, “İran çatışmanın ilk gününden itibaren tüm taraflara yıllardır süren bu sorunun çözüm yolunun askeri olmadığını ilan etti” dedi.

Sait Hatipzade, “İran olarak bir kez daha Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini, askeri güçlerin işgal altındaki topraklardan çekilmesini ve kapsamlı bir siyasi diyalog başlatmak için çatışmaların bir an evvel durdurulması gerektiğini vurguluyoruz” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “İran, Dağlık Karabağ sorunu konusunda detaylı bir plan hazırlamıştır. Bu plan her iki tarafın yanı sıra bölgedeki komşu ülkelerle istişare içinde takip edilecektir” şeklinde konuştu.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ve Ermenistan'a İran topraklarına yönelik herhangi bir tacizin tahammül edilemez olduğunu beyan ederken, tüm tarafları bu konuda gerekli özeni göstermeleri konusunda uyardık.

İran olarak ilkelerimiz çerçevesinde barışın sağlanması ve askeri güçlerin işgal altındaki bölgelerden çekilmesini takip ediyoruz."

İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı iddiasına yalanlama

İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getrien Hatipzade, “Tahran, sınırlarının silah sevkiyatı veya kötüye kullanılmasına asla izin vermez. Herkes bu yangının (Karabağ krizi) söndürlmesi için yardım etmeli ve sivillerin zarar görmesini engellemeliyiz. İran olarak şiddeti sona erdirmek için bu bölgesel krize kalıcı bir çözüm arıyoruz." şeklinde konuştu.

İran'la yapılan nükleer anlaşma

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın açıklamalarına değinen Hatipzade, “Avrupalılar, nükleer anlaşma çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasından İran'ın yararlanmasını önlememesi gerektiğini ve Tahran'ın onun avantajlarından kullanma hakkına sahip olduğunu iyi biliyorlar” dedi.

Hatipzade, “Ekonomi konusunda Avrupalılar İNSTEX dahil olmak üzere taahhütlerini yerine getiremediklerini gösterdiler. Onlar yaklaşımlarının ve taahhütlerini yerine getirmediklerinin tarihe geçeceğini bilmelidir” ifadesini kullandı.

BAE'nin İran idddası

BAE'nin İran toprağına ait olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb üzerindeki egemenliği konusundaki iddialarına tepki gösteren Hatipzade, “BAE, yıllardır yanlış yönde ilerliyor. İran, adaları hakkında kimseden izin almıyor” dedi.

Tel Aviv-Abu Dabi normalleşme anlaşması

Hatipzade, BAE’nin Siyonist Rejim’le ilişkisi hakkında, "Siyonist Rejim batmak üzeredir ve batmasını engellemeye çalışıyor. BAE’nin hatasını anlamasını ve Siyonist Rejim’le birlikte batmamasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan Riyad'ın nükleer anlaşma tutumuna tepki

Hatipzade, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın İran’ın nükleer anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialarına tepki göstererek, “Suudi Arabistan ve BAE, başından beri İran'la herhangi bir nükleer anlaşmaya karşı çıktı. Bu nedenle bu konuda yorum yapma hakları yoktur." diye konuştu.

Riyad'ın gizli nükleer faaliyetleri hakkında açıklamda yapan Hatipzade, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan NPT kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İran olarak gelişmeleri yakından izlerken Riyad'ı taahhütlerini yerine getirmeye ve gizli nükleer faaliyetlerinin uluslararası kurumlar tarafından takip edilmesine izin vermeye çağırıyoruz”