Kürdistan eyaletinde teröristlere yönelik operasyon yapıldı

İran Devrim Muhafıları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Hamza Hamza Seyyidü'ş Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu hafta Kürdistan eyaletinin Kamyaran ve Merivan bölgesinde terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilirken 3'ü de yaralandı, bunlardan biri ise Devrim Muhafızları tarafından yakalandı." belirtildi.

Yakalanan teröristin yabancı uyruklu olduğu kaydedilen açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile haberleşme cihazların ele geçirildiği ifade edildi.