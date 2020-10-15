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15 Eki 2020 11:40

İrakçi: İran Fars Körfezi'nde yabancı güçlerin varlığına karşıdır

İrakçi: İran Fars Körfezi'nde yabancı güçlerin varlığına karşıdır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Danimarka'nın yeni Tahran Büyükelçisi'yle yaptığı görüşmede İran’ın Fars Körfezi'nde bulunan tün yabancı güçlerin varlığına karşı olduğunu ifade etti.

Danimarka’nın yeni Tahran Bütükelçisi'ni kabul eden Irakçi, bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini ve yabancı güçlerin varlığını gerginlikleri arttırdığını söyledi.

Fars Körfezi güvenliğini bölge ülkelerinin ortak konusu olduğunu ifade eden Irakçi, "Bölgede kalıcı güvenlik bölge ülkeleri arasında görüşmelere ve ortaklığına ve yabancı güçlerin müdahale etmemesine bağlıdır" dedi.

Irakçi, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinin bölgeye asker, silah ve teçhizat göndermek yerine bölgedeki gerginliklerin ana kaynağı olan ABD’nin yanlış politikalarına karşı çıkmalarını tavsiye etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle mücadele, bölgedeki şartlar, Karabağ krizi ve iki ülke arasında ekonomik işbirliği potansiyelleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

News Code 1889798

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