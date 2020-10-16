İran'dan Dağlık Karabağ'da çatışan taraflara uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran topraklarına düşen roketler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne uyarıda bulunarak, "Ne yazık ki bugün içinde konuya dair endişe verici haberler geldi, bunlar asla kabul edilemez" dedi.

İran tarafının bu eylemlere karşılık verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren Hatipzade, "Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği silahlı kuvvetlerimizin kırmızı çizgisidir. Aynı durum tekrarlandığı takdirde İran bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerinde bulundu.

Dün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında Hüdaaferin ilçesine bağlı iki köye 10 roket isabet etmiş. Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralanmıştı.