Müslümanlar Siyonit Rejim'le uzlaşıya katlanamaz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manama ve Abu Dabi'nin Tel Aviv ile yaptığı anlaşmaya tepki gösterildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Müslüman halklar küçük düşürücü olan Siyonist Rejim’le uzlaşıya asla katlanamaz. Amerikalılar bölgenin sorununu bu şekilde çözeceklerini düşünürlerse yanılıyorlar.

İşgalci Siyonist Rejim'le müzakere masasına oturan herhangi bir rejim, halkı arasındaki konumunu sarsacaktır."

Geçenlerde İslam Devrimi Lideri, İsrail-BAE arasında sağlanan normalleşme anlaşmasını eleştirerek, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İslam dünyasına ihanet etti. Onlar hem Arap milletleri ve bölge ülkelerine hem de Filistin'e ihanet etti." demişti.