İslam Devrimi Lideri, Ulusal Mücadele Kurulu toplantısına katıldı

Bugünkü Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlendi. Toplantıya İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de iştirak etti.
Ayrıntılar gelecek...
Bugünkü Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlendi. Toplantıya İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de iştirak etti.
Bugünkü Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlendi. Toplantıya İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de iştirak etti.
Ayrıntılar gelecek...
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