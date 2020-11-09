İran: Biden'in ekibi ile temasa geçilmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in üç Latin Amerika ülkesini ziyaret ettiğini belirten Sait Hatipzade,“Bakan Zarif Bolivya ziyareti sırasında bu ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Luis Arce’nin yemin törenine katıldı. Bunun yanı sıra Küba ve Venezuela ziyareti sırasında bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle görüştü” dedi.

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif’in yarın iki günlüğüne Pakistan’ı ziyaret ederek bu ülkenin dışişleri bakanı, başbakanı ve diğer yetkilileriyle görüşeceğini söyledi.

Sait Hatipzade ayrıca, “Afganistan konulu İran-Rusya ve Hindistan toplantısı Afganistan İşleri Özel Temsilcilerinin başkanlığıyla yapıldı. Dün BM Afganistan Özel Temsilcisi de Tahran’a gelerek Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgedeki bazı ülkelere uyarı

Bölge ülkelerine seslenen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, “Amerika'da yaşananların bölgemize büyük bir mesajı vardı. Bölge ülkeleri, güvenliği satın almanın kan dökmeten başka bir sonuç getirmeyeceğini bilmelidir. Bazı komşularımız diğer ülkelerde lobicilik faaliyetleri yürütmekte. Bölgemiz milyarlarca dolarlık silah nedeniyle kriz içindedir. Trump ile huzur bulanlar geri dönmeli ve bölgesel güvenlik bağlamında güvenliği bulmalıdır” ifadelerinde bulundu.

'ABD’liler gittikleri yanlış yoldan dönebilirler'

Hatipzade, “Trump yönetimi son birkaç yılda yanlış yolu benimsedi ve azami baskı İran'da azami direnci yarattı. ABD’liler gittikleri yanlış yoldan dönebilirler; ancak geçmişi telafi etmeli ve İran milletiyle sözde ve konuşmada değişiklik yapmalıdır” şeklinde konuştu.

'Biden'in ekibi ile temasa geçilmedi'

Biden ekibinin İran’la temasa geçip geçmemediği sorusuna ilişkin Hatipzade, “Biden'in ekibi ile temasa geçilmedi. Bizim esas olarak nükleer anlaşma meseleleri dışında kimseyle temasımız yok ve yeni ABD hükümeti de henüz iktidara gelmedi; iktidara geldiğinde karar vereceğiz” dedi.

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