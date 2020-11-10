Ruhani, online ŞİÖ Liderler Zirvesi'ne katılacak

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nin 20. oturumu İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde bugün online olarak düzenlenecek.

Liderler zirvesinde korona salgını ile mücadelenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeydeki en önemli siyasi, ekonomik ve güvenlik konuları hakkında üye ülkeler liderleri fikir teatisinde bulunacak.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin online ŞİÖ Liderler Zirvesi'ne konuşma yapacağını duyurdu.

Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi İran saati ile 12.30'da başlıyor.