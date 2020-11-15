İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'deki seçimleri değerlendirerek, "Başkanlık seçimleri öncesi ve sonrasında meydana gelen olaylar öğreticiydi. Yıllarca yapısal, sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlarını medya gücüyle gizleyen Amerika’nın sorunları artık açık seçik bir şekilde dünya kamuoyunun karşısına çıktı." dedi.

“Ekonomik ve askeri gücünün yanı sıra derin sosyal kopukluk ve yapısal sorunlarla karşı karşıya kalan gerçek Amerika, dramatik bir Amerika'dan çok uzaktadır. Amerika imajının kırılmasıyla düşüşü hızlandı.” diyen Galibaf, onların yanlış kararlarının sorumlusunun ABD’nin yozlaşmış rejimi olduğunu aktardı.

Galibaf, “Trump'ın hezimetinden sevinsek de, İran vatandaşlarının geçimi ve hayatını Beyaz Saray'daki herhangi birinin yenilgisine veya zaferine bağlamamalıyız." ifadesini kullandı.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlara değinen Meclis Başkanı Galibaf, yaptırımların kaldırılmasının dış politika hedeflerinde yer alması gerektiğini söyledi.

'Obama ile Biden arasında hiçbir fark yok'

Galibafi ABD’de yeni başkan seçilen Joe Biden'ın Obama döneminde İran karşıtı bir tutum izlediğini hatırlatarak, "Obama ile Biden arasında hiçbir fark yok. İran konusunda kötü sicile sahip Biden’nin imzası bize güvence vermiyor. Bizim için sadece Biden hükümetinin pratik eylemleri şarttır.” değerlendirmesinde bulundu.

Biden'e seslenen İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, ABD hükümetinin İran halkına verdiği zararları telafi etmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran halkı yollarını bulmuştur ve ekonomi, refah ve güvenlğini güçlendirip stratejik fırsatlar yaratarak ülkeye yapılan baskıları imkansız ve maliyetli hale getirmeye kararlıdır. Onlar propagandaya değil, sadece kararlara dikkat ediyor, aynı zamanda vaatlere değil pratik eylemi bekliyor ve ulusal menfaatlerine göre uygun bir şekilde cevap verecektir.” diye konuştu.