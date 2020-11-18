  1. Spor
18 Kas 2020 18:03

Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor

Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 29 Kasım Pazar günü Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayımlanacak.

2005'ten sona ilk kez ringe çıkıyor

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

T24

News Code 1890525

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler