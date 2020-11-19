Tümgeneral Selami'den Fars Körfezi'nin önemine vurgu

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlenen törende Devrim Muhafızları Donanması filosuna okyanus aşabilen "Şehit Rudeki" gemisi eklendi.

Törende konuşma yapan Tümgeneral Selami, Fars Körfezi'nin önemine değinerek, "Bu bölge İran için güçlü bir savunma cephesidir. Aynı zamanda dünya ekonomisinin stratejik bir bölgesidir ve İran İslam Cumhuriyeti, dünya ekonomisini belirleyen Fars Körfezi’nin güvenliğini sağlama konusunda ayrıcalıklı ve benzersiz bir rol oynamıştır." dedi.

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