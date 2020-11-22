İran'dan Pompeo'nun Ortadoğu ziyaretine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Pompeo'nun Ortadoğu ziyaretine tepki

Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki topraklar ile Ortadoğu'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak, “Pompeo’nun görev süresi sonunda yaptığı ziyaretleri ileride bulanık suda balık avlamak içindir. Ne yazık ki bölgedeki bazı yöneticiler tüm yumurtalarını Amerikan halkının bile kovulmasını hükmettiği kişilerin sepetine koymuştur. Pompeo’nun işgal altındaki topraklara ziyareti acı bir gerçektir ve eğer bazı İslam ülkelerinin ihaneti olmasaydı, bugün Siyonist Rejim'in bu tür cinayetlerde bulunmasına tanık olmayacaktık” dedi.

ABD'nin azami baskı politikası

Hatipzade, ABD’nin İran’a karşı azami baskısı politikasının başarısızlığı hakkında, “Herkes azami baskı politikasının ABD için azami bir yenilgiye yol açtığını ve Beyaz Saray'daki herkesin İran halkının haklarına saygı duymaktan başka seçeneği olmadığını iyi anladı” ifadesini kullandı.

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