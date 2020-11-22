Sanal ortamda İran-Avrupa Ekonomi Konferansı yapılacak

İran Ticareti Geliştirme Kurumu, Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) işbirliği ve İran-Avrupa İş Forumu'nun desteğiyle, ülkenin Avrupa'ya petrol dışı ihracatını geliştirmek ve ticaret, bilimsel ve teknolojik işbirliğini artırmak amacıyla sanal ortamda bir konferans düzenliyor.

Önümüzdeki 14-6 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında video konferans şeklinde düzenlenecek olan konferansta İranlı ve Avrupalı ​​firmalar katılacak.

İran-Avrupa Ekonomi Konferansı'nda karşılıklı ticaret ilişkileri de ele alınacak.