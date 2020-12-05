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5 Ara 2020 08:53

Zarif'ten Aman Bakanı Maas'ın İran açıklamasına tepki

Zarif'ten Aman Bakanı Maas'ın İran açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın İran nükleer anlaşması hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın nükleer anlaşma hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, "Heiko Mass ile E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'ın ne yapması gerektiğinden konuşmadan önce yapması gereken işi şu; Korona ile ilgili nefret dolu apartheid politikasını durdurun." dedi.

İngiltere, Almanya ve Fransa'ya seslenen Zarif, “BM Güvenlik Konseyi kararı kapsamındaki taahhütlerinizi yerine getirin ve nükleer anlaşmayı ihlal etmeyi bırakın. Aynı zamanda bölgemizdeki yıkıcı davranışınızı, Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine 100 milyar dolarlık silah satışını ve İsrail'in terör eylemlerine körü körüne desteği durdurun." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasının daha kapsamlı bir anlaşma ile yenilenmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

News Code 1890901

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