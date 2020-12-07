İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in resmi daveti üzerine Tahran’a geldiğini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tahran'a gelecek

Hatipzade, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un önümüzdeki Çarşamba günü üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a geleceğini bildirdi.

İran nükleer anlaşması

ABD ve Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da yükümlülüklerini tam olarak yerinde getireceğini belirten Hatipzade, “Yeni ABD hükümetinin taahhütlerine dönmek ve ekonomik terörizmi durdurmak istediği duyuluyor. Eğer öyleyse, doğru yoldalar ve İran'ın imzaladığı şeye bağlı kalması doğaldır” dedi.

Hatipzade, “İran olarak nükleer anlaşma konusunda yeniden pazarlık yapmak için bir gerek görmüyoruz, çünkü nükleer anlaşma yazılıdır ve tüm detayları da bellidir. Dolayısıyla herhangi bir pazarlık yapmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

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