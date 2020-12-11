İran'da Türk Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretindeki kabuledilmez ve müdahaleci açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını belirtti.

Türkiye Büyükelçisi'ne İran’ın sert itirazlarının iletildiğini kaydeden Hatipzade, Tahran’ın Ankara hükümetinden acil bir açıklama istediğini söyledi.

Hatipzade, "Türk Büyükelçisi'ne, toprak iddiaları ve savaş yanlısı ve yayılmacı imparatorluklar döneminin yıllardır sona erdiği aktarıldı" dedi.

Bunlara ilave olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türk büyükelçiye İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceği ve ülkenin görkemli tarihinin gösterdiği gibi, ulusal güvenliği hakkında asla taviz vermeyeceği bildirildi." diye konuştu.

Zarif'ten Erdoğan'ın okuduğu "Aras" şiirine tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamaları programında okuduğu Aras şiirine tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!

O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Aras türküsünün sözlerini okuyarak, “Aras’ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım, Zor ile ayırdılar, Ay Laçin, can Laçin, Men sene kurban Laçin” demişti.