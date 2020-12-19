Veresk; Tahran'ı Hazar Denizi'ne bağlayan tarihi köprü

İran'ın en yüksek ikinci demiryolu köprüsü olan Veresk köprüsü, 1936'da Pehlevi döneminde Rıza Şah'ın emriyle inşa edilmiştir.

Bu köprü Mazandaran eyaletinin Savadkuh ilçesinin Veresk bölgesinde yer almaktadır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Pol-e Piroozi (Zafer Köprüsü) olarak bilinen köprü 110 metre yüksekliğinde ve kemeri 66 metre uzunluğundadır.

Veresk Köprüsü, İran'ın kuzeyindeki emiryolu ağına hizmet ediyor. Bu köprü, Tahran ve Hazar Denizi bölgesi arasındaki demiryolu hattını birbirine bağlıyor.

Köprü, Danimarkalı inşaat firması Kampsax'ın başyapıtlarından biridir.

Tarihi köprünün adı Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiştir.

İşte Veresk bölgesine yolculuk...