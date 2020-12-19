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19 Ara 2020 16:47

Veresk; Tahran'ı Hazar Denizi'ne bağlayan tarihi köprü

Veresk; Tahran'ı Hazar Denizi'ne bağlayan tarihi köprü

Tahran'ı Hazar Denizi'ne bağlayan tarihi köprü Veresk Mazandaran eyaletinin Savadkuh ilçesinin Veresk bölgesinde yer almaktadır.

İran'ın en yüksek ikinci demiryolu köprüsü olan Veresk köprüsü, 1936'da Pehlevi döneminde Rıza Şah'ın emriyle inşa edilmiştir.

Bu köprü Mazandaran eyaletinin Savadkuh ilçesinin Veresk bölgesinde yer almaktadır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Pol-e Piroozi (Zafer Köprüsü) olarak bilinen köprü 110 metre yüksekliğinde ve kemeri 66 metre uzunluğundadır.

Veresk Köprüsü, İran'ın kuzeyindeki emiryolu ağına hizmet ediyor. Bu köprü, Tahran ve Hazar Denizi bölgesi arasındaki demiryolu hattını birbirine bağlıyor.

Köprü, Danimarkalı inşaat firması Kampsax'ın başyapıtlarından biridir.

Tarihi köprünün adı Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiştir.

İşte Veresk bölgesine yolculuk...

News Code 1891228

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