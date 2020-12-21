İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran nükleer anlaşması

Hatipzade, "Nükleer anlaşma üyesi ülke dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı bugün İran saatiyle 11.30'da video konferans yoluyla yapılacak. Toplantıda son aylardaki gelişmeler ele alınacak." dedi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı İran'a gelecek

Hatipzade, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı'ın önümüzdeki Çarşamba günü İran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin İran tutumuna tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer anlaşma iddiasına tepki gösteren Hatipzade, İran ve UAEK arasındaki ilişkilerın teknik konulara dayandığını belirterek, “Sayın Grossi ile UAEA'ye ikili ilişkilerin kendi yolunda devam etmesi için bazı üçüncü tarafların siyasi baskıları ve eylemlerinden uzak durmalarını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran kararına kınama

Hatipzade, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararını kınayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"AP'nin tek taraflı açıklamaları kabul edilemez ve değersizdir. Avrupa Parlamentosu gerçekten insan haklarını aradığını göstermelidir. AP’nin ABD’nin İran'a yönelik insanlık dışı eylemlerine tepki gösterdiğini, İran'a tıbbi ilaçlar ve hammaddelerin erişimini engelleyen ABD ve ona eşlik eden Avrupa ülkelerin tutmunu kınadığını asla hatırlamıyorum.

Maalesef Avrupalı tarafların sicili bozuk. AP'nin İran karşıtı kararını kınıyoruz. Onları ikiyüzlülüğü bırakıp İran’la ilgili hangi vaatlerini yerine getirdiklerine bakmalarını istiyorum."

Ayrıntılar gelecek...