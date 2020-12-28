İran Turizm Bakanı tarihi Salihiye Camii'ni ziyaret etti

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan, Kazvin eyaletine yaptığı ziyaret sırasında tarihi Salihiye Camii ve Dini Okulu’nu ziyaret etti.

Ali Asgar Munisan ziyaret kapsamında bu tarihi mekanda devam eden restorasyon çalışmaları da yerinde inceledi.

13. yüzyılda İran'ın en büyük bilim merkezlerinden biri sayılan Salihiye Camii ve Dini Okulu, Molla Hac Salih Bargani tarafından yapılmıştır. Üç kattan oluşan ve içinde 700 öğrenci kapasiteli dini medrese zamanında ünlü binalardan biri olarak kabul ediliyordu.

Bu kültürel ve tarihi mekan son yıllarda birkaç defa restore edilmiştir.